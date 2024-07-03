Греф предупредил об абстиненции после допинга в виде льготной ипотеки: "Поболеем пару лет"

Глава Сбербанка Герман Греф сравнил льготную ипотеку с допингом

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Глава Сбербанка Герман Греф сравнил льготную ипотеку с приёмом стимулирующих препаратов — с соответствующими последствиями, о которых он предупредил на Финансовом конгрессе Банка России в среду.

Фото: Совет Федерации is licensed under public domain

"Любые такого рода программы — это как любые программы стимулирования нашего организма. Если ты выпил что-то такое и пробежал стометровку, после этого желательно прекращать приём, иначе позже это очень дорого обойдётся. А уж если около двух лет принимать стимулирующие препараты, то потом тебе придётся уже выходить с помощью специалиста из этой истории. К ипотеке это абсолютно применимо", — заявил банкир.

По его мнению, программа была нужна для поддержания экономики во время пандемии. "Но с выходом из этой программы мы затянули. В результате на рынке сложился колоссальный перекос. Доступность жилья за это время упала примерно на 10%. В этом смысле мы конечному потребителю гораздо лучше не сделали. Выросли доходы в основном у девелоперов", — заметил Греф.

Он не ожидает последствий драматических масштабов, но уверен, что такое "злоупотребление допингом" отразится на рынке недвижимости. "Сейчас мы, я думаю, пару лет "поболеем" на рынке ипотеки, чтобы привести рынок в нормальное состояние. "Болеть" будем все вместе — будет дальше нарушаться доступность жилья, девелоперам будет тяжело и банкам будет непросто", — предрёк глава Сбера.

Ранее схожую оценку льготной ипотеке дал председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.