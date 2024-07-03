Председатель "НДВ-Групп" Хрусталёв: ценопада не будет, новостройки будут дорожать

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Как завершение льготной ипотеки повлияет на цены на жильё в России

3:55
Недвижимость

Программа массовой льготной ипотеки завершена: что ждет рынок жилья? В 2020 году строительный сектор получил спасательный круг, но это привело к росту цен на недвижимость, превратив её из базовой потребности в роскошь.

Как завершение льготной ипотеки повлияет на цены на жильё в России
Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

Ставки по рыночной ипотеке продолжают расти на фоне предстоящего заседания Центрального банка. Сбербанк повысил процент по базовой ипотеке, и теперь минимальная ставка на новостройки, вторичное жильё и по программе рефинансирования составляет 19,5%. Ранее аналогичные меры приняли ВТБ и другие банки.

Как повлияет решение ЦБ о ключевой ставке на рынок жилья? Увеличатся ли цены на квартиры или, наоборот, снизятся? Каких изменений ожидать на рынке недвижимости, и стоит ли сейчас продавать инвестиционное жильё или оставить его на долгосрочную перспективу?

На эти вопросы в интервью NewsInfo. Ru ответил Александр Хрусталёв, председатель совета директоров "НДВ-Групп".

"ЦБ, скорее всего, поднимет ставку. Ожидается, что она увеличится на 2-4%, возможно, до 20%. Это необходимо для сдерживания кредитования, поскольку люди продолжают брать кредиты и инвестировать. Это первый этап", — отметил эксперт.

"На втором этапе повышение ставки приведет к росту ставок по ипотеке. Цены на новостройки могут вырасти на 20-25% в ближайшие 2-3 месяца, поскольку застройщики начнут субсидировать ипотеку. Центробанк не против этого. Людям будет важнее, сколько они будут платить ежемесячно, а не конечная стоимость квартиры. Если ипотека будет на уровне 20-21%, застройщики могут субсидировать 10-12% на первые 3-5 лет, ожидая, что ЦБ затем снизит ставку", — объяснил Хрусталёв.

Основная задача ЦБ — охлаждение рынка, что приведет к удорожанию новостроек.

"Кто выиграет? Банки, которые получат субсидии от застройщиков. Большинство банков на рынке недвижимости — государственные, и они продолжат получать большие прибыли. Ранее ставки были 6-7%, что было невыгодно банкам, а сейчас субсидии значительно увеличатся", — подчеркнул специалист.

Застройщики будут платить субсидии, но фактически расходы лягут на клиента.

"Например, квартира стоила 300 000 рублей за квадратный метр, а с ипотекой от застройщика цена поднимется до 400 000. Если не брать кредит, цена останется прежней. Застройщики станут реже покупать новые площадки. ЦБ хочет уменьшить кредитование и давление на застройщиков в ближайшие месяцы, а затем постепенно снижать ставку", — предупредил Александр.

Что посоветовать покупателям? Стоит ли ждать снижения цен?

"Ценопада не будет. Цены на энергоносители и рабочую силу выросли, что не позволит ценам на жилье упасть. Всё указывает на рост: инфляция, повышение зарплат, сложности на рынке труда. За последние полтора года зарплаты рабочих увеличились вдвое", — подытожил эксперт.

Стоит ли сейчас продавать недвижимость или ждать?

"Это зависит от целей. Если для себя, покупка неизбежна. Для инвестиционных целей сейчас выгоднее вложить деньги в депозиты. Например, Сбербанк предлагает 18%, что приносит до 2 миллионов рублей в год при вложении 10 миллионов. Инвестиции в недвижимость не дадут такой доходности. Исключение — покупка на ранней стадии строительства, но это риск и требует инсайдерской информации", — заключил Хрусталёв.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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