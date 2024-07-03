В России резко выросло число желающих сделать ремонт в новом жилье

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Больше половины россиян намерены сделать ремонт в квартире в ближайшие три года

1:07
Недвижимость » Ремонт

Больше половины россиян намерены сделать ремонт в квартире в ближайшие три года, пишет в среду "Лента.ру" со ссылкой на результаты опроса, которые провёл сервис "Ремонт со СберУслугами" совместно с "Одноклассниками".

Больше половины россиян намерены сделать ремонт в квартире в ближайшие три года
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Из них:

  • 65% респондентов планируют сделать ремонт в только что купленной квартире в новостройке — это число выросло на 20% по сравнению с аналогичным исследованием прошлого года,
  • 21% собираются переделать после прежних хозяев жильё, приобретённое на вторичном рынке,
  • 14% хотят обновить свой же ремонт, проведённый ранее.

Всего было опрошено более 3,5 тысячи пользователей старше 18 лет, из них 52% дали положительный ответ на вопрос о ремонте в ближайшие три года.

Участники исследования поделились опасениями, которые гнетут 65% респондентов: они боятся затянувшейся продолжительности ремонта (70%), грязи и пыли (58%), выхода за пределы запланированного бюджета (49%).

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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