В России резко выросло число желающих сделать ремонт в новом жилье

Больше половины россиян намерены сделать ремонт в квартире в ближайшие три года, пишет в среду "Лента.ру" со ссылкой на результаты опроса, которые провёл сервис "Ремонт со СберУслугами" совместно с "Одноклассниками".
Из них:
Всего было опрошено более 3,5 тысячи пользователей старше 18 лет, из них 52% дали положительный ответ на вопрос о ремонте в ближайшие три года.
Участники исследования поделились опасениями, которые гнетут 65% респондентов: они боятся затянувшейся продолжительности ремонта (70%), грязи и пыли (58%), выхода за пределы запланированного бюджета (49%).
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