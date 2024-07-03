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Самые суровые санкции, которые грозят злостным должникам по квартплате: от запрета на выезд до лишения жилплощади

Эксперт Склянчук: квартиру могут отобрать при превышении долга за ЖКУ 500 тысяч ₽

2:05
Недвижимость

Самые злостные должники за жилищно-коммунальные услуги рискуют остаться без жилья, которое они не оплачивают, предупредил эксперт "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук. В интервью РИА Новости он раскрыл законные меры воздействия на неплательщиков.

Эксперт Склянчук: квартиру могут отобрать при превышении долга за ЖКУ 500 тысяч ₽
Фото: Управа района Люблино города Москвы is licensed under CC BY 3.0

"Меры реагирования в России можно ранжировать на несколько этапов. Первое — это начисление пени, 0,5% пункта в зависимости от ключевой ставки, начиная с определённого дня неоплаты", — уточнил собеседник агентства.

Если долг продолжает оставаться непогашенным, он должен быть зафиксирован судом, как того требует Жилищный кодекс. "Соответственно, второй этап — управляющая компания обращается в суд, размер долга фиксируется", — пояснил Склянчук.

"Но судебные приставы не вправе списывать со счетов неплательщика, если он платит за текущие периоды, то есть месяц в месяц, приставы не вправе направлять эти средства в счет погашения долга", — подчеркнул он.

Следующие по масштабам меры — обеспечительные: запрет на выезд за границу и арест имущества.

"Самая жёсткая мера — это выставление квартиры на продажу, погашение долга после аукциона по продаже квартиры и, соответственно, в итоге меньше жилая площадь", — рассказал эксперт.

Подобные крайние меры применяются тем, кто задолжал астрономические суммы, а чтобы накопить 500 тысяч рублей долга, "надо сильно постараться", заметил он.

В целом, по мнению Склянчука, с недобросовестными плательщиками за ЖКУ обходятся не так уж сурово — во всяком случае, куда мягче, чем с должниками по банковским кредитам. "Монопольное оказание коммунальных услуг не предполагает возможность выбора поставщика данных услуг. Поэтому госполитика в этой части не настолько жёсткая по сравнению с западными странами, в которых неоплата коммуналки чревата серьёзными последствиями, вплоть до выселения из жилого помещения", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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