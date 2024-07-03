Стало известно о снижении цен на один тип недвижимости из-за отмены льготной ипотеки

Руководитель департамента новостроек компании "ТСН Недвижимость" Роман Поручик допустил снижение цен на жильё в новостройках, подорожавшее под занавес льготной ипотеки. Таким прогнозом он поделился с РИАМО.
"Небольшой период снижения цен коснётся квартир в ценовом сегменте от 5 до 15 миллионов рублей, которые подходят под условия ипотечных программ с господдержкой", — уточнил риелтор.
"На фоне нагнетания новостей о скором закрытии льготной ипотеки многие потенциальные покупатели решили ею воспользоваться, чем создали ажиотажный спрос. На него оперативно отреагировали застройщики, подняв цены в своих проектах на 10-15%", — объяснил он.
Теперь, по завершении программы 1 июля, девелоперам придётся снимать эту наценку.
В остальных сегментах снижение цен если и будет, то только временное. "После закрытия льготных программ застройщики могут временно откатить цены до прежнего уровня, чтобы стимулировать продажи. Но в дальнейшем они продолжат повышать цены из-за инфляции и возможного повышения стоимости строительных материалов. Рост цен на новые квартиры в большинстве ЖК будет коррелировать с уровнем инфляции", — заключил эксперт.
Ранее он же оценил рост стоимости нового жилья до конца года в 0,5-1,5%.
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