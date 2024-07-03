Стало известно о снижении цен на один тип недвижимости из-за отмены льготной ипотеки

Риелтор Поручик предрёк снятие наценки с пользовавшегося ажиотажным спросом жилья

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Руководитель департамента новостроек компании "ТСН Недвижимость" Роман Поручик допустил снижение цен на жильё в новостройках, подорожавшее под занавес льготной ипотеки. Таким прогнозом он поделился с РИАМО.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

"Небольшой период снижения цен коснётся квартир в ценовом сегменте от 5 до 15 миллионов рублей, которые подходят под условия ипотечных программ с господдержкой", — уточнил риелтор.

"На фоне нагнетания новостей о скором закрытии льготной ипотеки многие потенциальные покупатели решили ею воспользоваться, чем создали ажиотажный спрос. На него оперативно отреагировали застройщики, подняв цены в своих проектах на 10-15%", — объяснил он.

Теперь, по завершении программы 1 июля, девелоперам придётся снимать эту наценку.

В остальных сегментах снижение цен если и будет, то только временное. "После закрытия льготных программ застройщики могут временно откатить цены до прежнего уровня, чтобы стимулировать продажи. Но в дальнейшем они продолжат повышать цены из-за инфляции и возможного повышения стоимости строительных материалов. Рост цен на новые квартиры в большинстве ЖК будет коррелировать с уровнем инфляции", — заключил эксперт.

Ранее он же оценил рост стоимости нового жилья до конца года в 0,5-1,5%.