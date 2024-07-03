Стало известно, что будет с ценами на жильё в новостройках до конца этого года

Риелтор Поручик предрёк подорожание новостроек в Москве на 0,5-1,5% в месяц

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Руководитель департамента новостроек компании "ТСН Недвижимость" Роман Поручик назвал разнонаправленной ситуацию на рынке строящегося жилья в Московском регионе во втором полугодии. Такой прогноз он дал РИАМО.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

"Сначала, сразу после 1 июля, когда окончательно перестанет работать программа льготной ипотеки, нас ожидает небольшой по времени период стагнации и корректировки цен. Затем новостройки начнут медленно дорожать, в среднем в зависимости от стадии строительства примерно на 0,5-1,5% в месяц", — уточнил риелтор.

К концу года, таким образом, квартиры в новостройках подорожают на 3-5%, в отдельных проектах рост цен может достигнуть 10%.

"Больше будут дорожать новостройки на старте продаж при условии выхода на рынок с хорошими ценами и хорошим проектом. ЖК на более высокой стадии готовности могут дорожать меньше, так как их стоимость, как правило, уже соответствует рыночной в данной локации", — пояснил эксперт.

Он также допустил развитие различных инструментов стимулирования продаж на первичном рынке от застройщиков и банков, такие как трейд-ин, рассрочки выплаты первоначального взноса, траншевая ипотека и другие. "Всё это поможет сохранить спрос на новые квартиры", — заключил Поручик.

Ранее было предсказано подорожание вторичной недвижимости во второй половине года.