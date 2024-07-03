Топ-5 преимуществ использования ковров на кухне

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Как ковры на кухне создают комфорт и стиль

1:35
Недвижимость

На первый взгляд, ковёр кажется излишним предметом для кухни.

Как ковры на кухне создают комфорт и стиль
Фото: English Wikipedia by GuateRob, CC BY 3.0

По общему мнению, такой предмет лучше всего впишется в гостиную или спальню. Но что касается помещения, где готовится пища, ковёр, казалось бы, не имеет места.

Однако мнение дизайнеров по этому поводу далеко не столь однозначно.

Специалисты отмечают: во многих случаях ковёр на кухне даже полезен. Он может стать не только украшением, но и создать уют и упростить быт хозяйке.

Эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости" перечисляет плюсы использования ковра на кухне.

Защита
Многие кухни имеют холодные плиточные полы. Расположение на полу тёплого ковра может решить эту проблему, позволяя босиком чувствовать себя комфортно.

Уют
Ковёр способствует созданию уюта в кухне, делая интерьер более тёплым и приятным для пребывания.

Красота
Многие ковры являются эстетически привлекательными предметами, которые могут добавить "изюминку" в интерьер кухни, хотя обычно считается, что они не сочетаются с кухонным гарнитуром.

Зонирование помещения
В больших кухнях ковры могут помочь визуально разделить пространство на различные зоны, что делает его более удобным для использования.

Несмотря на эти преимущества, есть и **недостатки**: ковры на кухне часто подвержены попаданию жировых брызг и других загрязнений, что затрудняет их уход и поддержание чистоты.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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