Строители упали в шахту лифта с шестого этажа и попали в реанимацию в Красноярске

В Красноярске строители упали в шахту лифта с шестого этажа

0:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Красноярске двое строителей упали в шахту лифта с шестого этажа. Оба мужчины находятся в реанимации, как сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Harrihealey02, CC BY-SA 3.0

Инцидент произошел утром во вторник, 2 июля, на улице Судостроительная. Рабочие, возрастом 19 и 22 года, упали в процессе выполнения высотных работ. Оба получили травмы головы и тела и были госпитализированы в реанимационное отделение больницы.

Прокуратура проведет проверку соблюдения требований охраны труда и оценит безопасность выполнения работ, а также выяснит причины произошедшего инцидента.