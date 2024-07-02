Строители упали в шахту лифта с шестого этажа и попали в реанимацию в Красноярске

В Красноярске двое строителей упали в шахту лифта с шестого этажа. Оба мужчины находятся в реанимации, как сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.
Инцидент произошел утром во вторник, 2 июля, на улице Судостроительная. Рабочие, возрастом 19 и 22 года, упали в процессе выполнения высотных работ. Оба получили травмы головы и тела и были госпитализированы в реанимационное отделение больницы.
Прокуратура проведет проверку соблюдения требований охраны труда и оценит безопасность выполнения работ, а также выяснит причины произошедшего инцидента.
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