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Московские студии подорожали на миллион после запрета на их строительство

Стоимость студий в Москве выросла до 12 миллионов рублей

2:43
Недвижимость

В Москве средняя стоимость квартир площадью менее 28 квадратных метров за месяц выросла на 1 млн рублей, сообщает Telegram-канал Shot.

Стоимость студий в Москве выросла до 12 миллионов рублей
Фото: ФНС РФ is licensed under public domain

"Сейчас самые дешевые студии площадью около 20 квадратных метров стоят почти 4,5 миллиона рублей, расположенные в Зеленограде. В Москве и Новой Москве цены существенно выше — от 7 до 12 миллионов рублей за студию площадью 20-25 кв. м. Стоимость студий может изменяться в зависимости от условий ипотеки, причём дороже обойдётся ипотека на льготных условиях, таких как IT-ипотека. Эксперты не ожидают снижения цен на новостройки в ближайшее время", — говорится в сообщении.

По словам руководителя Циан. Аналитики Алексея Попова, в Москве выставлено на продажу около 7 тыс. квартир площадью менее 28 кв. м. В 440 из них, или в 6% микроквартир, цены за последние три недели выросли на 900 тыс. рублей и более, что в среднем составляет +2,6%, немного выше, чем по всему рынку (+1,7%).

"Рост цен связан как с обсуждением возможной "отмены" микроквартир, так и с общим увеличением спроса в мае-июне. Во время ажиотажного спроса более дешевые квартиры покупают быстрее, оставляя в предложении более дорогие. Компании с динамическими системами ценообразования также быстрее индексируют цены на фоне повышенного интереса покупателей", — пояснил эксперт.

Директор по развитию Est-a-Tet Роман Родионцев отметил, что наблюдается умеренный рост цен на малогабаритные студии.

"Средняя стоимость таких квартир с мая 2024 года увеличилась примерно на 400 тыс. рублей или на 3%. Цена за квадратный метр также выросла на 3% и в июне 2024 года составляет 466 тыс. рублей. Значительного скачка цен пока не наблюдалось, но эффект от новых законодательных норм ещё может сказаться на рынке", — сказал специалист.

Напомним, что в Москве с 15 мая девелоперам запрещено строить дома с однокомнатными квартирами или студиями площадью менее 28 кв. м, а площадь двухкомнатных квартир в новых жилых комплексах должна быть не менее 44 кв. м. Эксперты рассказали, как это нововведение может повлиять на рынок.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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