Советы по строительству дома в ипотеку: выбираем лучший вариант

Как получить ипотеку на строительство частного дома

4:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жизнь в частном доме — мечта для многих современных горожан. Переезд в свой дом позволяет быть ближе к природе и получать необходимый уровень приватности. А если не покупать готовый дом, а строить его самостоятельно, можно воплотить самые смелые идеи в планировке, интерьере и ландшафтном дизайне. Осуществить эту мечту можно быстрее, чем кажется, воспользовавшись программой кредитования на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Рассмотрим, как это работает.

Фото: Pix4free is licensed under Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported

Что важно знать об ипотеке на ИЖС

Спрос на ипотеку на частные дома растет. За первый квартал 2024 года в России было оформлено 83,7 тысячи ипотечных кредитов на покупку и строительство частных домов. По данным исследования ЦИАН, это около 29% от общего объема выданных ипотек за первые три месяца текущего года. Статистика также показывает, что россияне предпочитают строить дома самостоятельно — таких кредитов было 64%. Приобретают готовые дома 36% заемщиков.

Эти цифры подтверждают, что ипотека на строительство частного дома — популярное решение среди россиян. Однако не все знакомы с особенностями такого кредитования. Предлагаем три совета, которые помогут вам не ошибиться при строительстве дома в ипотеку.

Совет 1. Выбрать транши

Ипотека на строительство дома может быть двух видов: с привлечением подрядчика (например, ВТБ сотрудничает более чем с 1 тыс. подрядчиков) и на самостоятельное строительство. Если заемщик выбирает специализированную компанию, банк перечисляет средства подрядчику. Обычно банки имеют собственный список аккредитованных компаний, но иногда готовы работать с фирмами по выбору заемщика.

Второй вариант — самостоятельное строительство. Это не значит, что заемщик сам будет выполнять все работы. Разница в том, что при самостоятельном строительстве банк перечисляет деньги на счет заемщика, который сам покупает стройматериалы и нанимает рабочих. Банк может перевести всю сумму кредита сразу или делать это частями — траншами, выделяя деньги на конкретные этапы строительства: покупку участка, заливку фундамента, возведение стен. Рекомендуется выбирать траншевое кредитование, так как проценты начисляются только на полученные средства, а не на всю сумму кредита сразу. Это помогает сократить переплату и сэкономить на строительстве.

Совет 2. Учитывать инфляцию

Планирование бюджета строительства — неочевидный, но важный момент. При покупке готового дома стоимость известна заранее. Ипотека на строительство требует от заемщика точного расчета всех предстоящих расходов, чтобы кредита хватило на завершение работ.

Если заемщик пользуется услугами одной подрядной компании, она составит полную смету. Если же задействовано несколько бригад и часть работ выполняется самостоятельно, нужно составить сметы на каждый этап и объединить их в одну для предоставления банку.

На рынке есть компании, предоставляющие такие услуги, а в интернете можно найти калькуляторы смет. Если расчеты выполняются самостоятельно, важно учитывать инфляцию, увеличивая итоговую сумму сметы на 10-12%. Это позволит предусмотреть рост цен на стройматериалы и услуги, что часто происходит в ходе строительства.

Совет 3. Оформлять заявку онлайн

Неожиданный совет: для подачи заявки на ипотеку на ИЖС вовсе не обязательно идти в банк. Программы кредитования ВТБ позволяют сделать это онлайн через сайт или приложение "ВТБ Онлайн". Решение по заявке принимается за несколько минут и сразу отображается в мобильном приложении.

В ВТБ можно приобрести строящийся дом с земельным участком у аккредитованных застройщиков с первоначальным взносом от 20,1%. Сумма кредита для объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 20 млн рублей, для остальных регионов — до 10 млн рублей. При покупке дома по договору долевого участия у определенных застройщиков размер кредита может достигать 100 млн рублей.