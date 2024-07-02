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Тюремный срок за продажу жилья по низкой цене: депутат Чаплин предупреждает

Депутат Чаплин предупредил о рисках продажи квартиры по заниженной цене

Недвижимость

Продажа квартиры по заниженной цене может привести к тюремному сроку, предупредил депутат Госдумы Никита Чаплин в интервью NEWS. ru.

Депутат Чаплин предупредил о рисках продажи квартиры по заниженной цене
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

По словам Чаплина, основной причиной продажи квартиры ниже рыночной стоимости является желание уменьшить налоговые обязательства.

"Например, продавец может стремиться снизить сумму НДФЛ, который он обязан заплатить с разницы между покупной и продажной ценой квартиры," — объяснил депутат.

Если ФНС обнаружит факт занижения стоимости, собственник может столкнуться с уголовной ответственностью за уклонение от налогов.

Чаплин отметил, что налоговая инспекция имеет право доначислить недостающий налог, а также наложить штрафы и пени за каждый день просрочки. Кроме того, у покупателя могут возникнуть трудности с вычетами и последующей продажей жилья. Депутат подчеркнул, что налоговая проверка может быть проведена как в отношении продавца, так и покупателя недвижимости.

"Если сделка будет признана недействительной, возврат полной уплаченной суммы продавцу может оказаться проблематичным," — подытожил Чаплин.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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