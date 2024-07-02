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Россиянам придется работать круглосуточно для выплаты ипотеки, предупреждает экономист

Для выплаты ипотеки под 19% россиянам нужно работать без отдыха

1:27
Недвижимость

Экономист Николай Кульбака выразил мнение, что для выплаты ипотеки под 19 процентов россиянам придется работать без отдыха. Его слова приводит NEWS. ru.

Для выплаты ипотеки под 19% россиянам нужно работать без отдыха
Фото: Wikipedia by Vosicos635, CC BY-SA 4.0

По мнению Кульбаки, для обслуживания ипотеки по такой высокой ставке необходимы действительно значительные доходы. Этого можно достичь, работая в крупных городах или в компаниях, которые могут позволить себе выплачивать высокие зарплаты. Однако такая работа, как правило, связана с большими нагрузками и долгими рабочими часами, отметил он.

Кроме того, Кульбака указал, что зарплата, позволяющая выплачивать ипотеку под 19 процентов, должна составлять не менее 200 тысяч рублей. Для части населения аренда жилья может оказаться выгоднее, чем ежемесячные платежи по ипотеке, добавил он.

Ранее стало известно, что россияне активно оформляли ипотеку перед завершением льготной программы. В июне 2024 года объемы выдачи ипотеки увеличились в 1,5 раза, подсчитали в ВТБ.

Программа льготной ипотеки под восемь процентов годовых прекратила действовать с 1 июля 2024 года. Программа "Семейная ипотека" будет актуальна до 2030 года, но условия ее предоставления могут измениться.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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