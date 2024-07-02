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ТЧелябинская область занимает первое место по доле непроданных квартир в новостройках среди крупных регионов России

Челябинская область лидирует по доле непроданных квартир в новостройках

1:45
Недвижимость

Челябинская область заняла первое место по доле непроданных квартир в новостройках среди крупнейших регионов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Челябинская область лидирует по доле непроданных квартир в новостройках
Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

На начало второго полугодия 2024 года в Челябинской области оставались непроданными 1,1 миллиона квадратных метров жилья, что составляет 78 процентов от всех строящихся многоквартирных домов в регионе. За месяц этот показатель не изменился, а за год снизился на 5 процентных пунктов.

Башкортостан находится на втором месте с 74 процентами непроданного жилья (2,3 миллиона квадратных метров). На начало июня показатель составлял 75 процентов, а год назад — 79 процентов. Третье место занимает Краснодарский край, где непроданными остаются 73 процента строящегося жилья, или 6,2 миллиона квадратных метров. Месяц назад этот показатель составлял 74 процента, а год назад — 79 процентов.

В десятку регионов с наибольшей долей непроданных квартир также вошли Воронежская, Новосибирская области, Пермский и Красноярский края, Волгоградская область, Ростовская область и Санкт-Петербург.

При анализе учитывались данные о непроданных площадях в новостройках Москвы, Санкт-Петербурга, а также 14 областей, краев и республик, в которых расположены города-миллионники.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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