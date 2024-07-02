Экономист дал совет тем, кто хочет взять ипотеку: "Работать круглосуточно"

Ипотека на рыночных условиях по ставке 19% по плечу только в случае круглосуточной работы, заявил экономист Николай Кульбака в разговоре с NEWS.ru во вторник.
Ранее "РБК-Недвижимость" подсчитала на ипотечном онлайн-калькуляторе, что для одобрения ипотеки в Москве зарплата должна быть 233,9 тысячи рублей.
"Но это означает, что вы должны работать круглосуточно, либо надо искать работу в компаниях, которые платят такие деньги. Это будет либо очень тяжёлая работа, либо работа в очень крупных городах. Это довольно сложно, но это следствие наших экономических проблем", — прокомментировал Кульбака.
Он посоветовал объективно оценить свои возможности, чтобы сделать правильный выбор между ипотекой и продолжением аренды.
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