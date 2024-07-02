Экономист дал совет тем, кто хочет взять ипотеку: "Работать круглосуточно"

Экономист Кульбака оценил реальность покупки жилья в ипотеку под 19%

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ипотека на рыночных условиях по ставке 19% по плечу только в случае круглосуточной работы, заявил экономист Николай Кульбака в разговоре с NEWS.ru во вторник.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 3.0

Ранее "РБК-Недвижимость" подсчитала на ипотечном онлайн-калькуляторе, что для одобрения ипотеки в Москве зарплата должна быть 233,9 тысячи рублей.

"Но это означает, что вы должны работать круглосуточно, либо надо искать работу в компаниях, которые платят такие деньги. Это будет либо очень тяжёлая работа, либо работа в очень крупных городах. Это довольно сложно, но это следствие наших экономических проблем", — прокомментировал Кульбака.

Он посоветовал объективно оценить свои возможности, чтобы сделать правильный выбор между ипотекой и продолжением аренды.