В Совете Федерации оценили результаты льготной ипотеки как провальные

Льготная ипотека не решила демографическую проблему, посетовал сенатор Артамонов

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Завершившаяся 1 июля программа льготной ипотеки не оправдала ожиданий председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова. Свою оценку он дал на заседании комитета во вторник, передают РИА Новости.

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"Вообще-то деньги мы тратили на то, чтобы поправить демографию, а не на то, чтобы строители могли построить больше квадратных метров", — напомнил сенатор.

"Это не та задача в обществе, она не стоит — построить больше квадратных метров. Эту задачу (поднять демографию) мы не решили через эти траты, а деньги потратили", — посетовал он.

По мнению Артамонова, "немалые средства" были потрачены на то, чтобы строить дома там, "где вообще нельзя уже строить дальше продолжать". Хорошо, что льготная ипотека завершена, заключил он.

Того же мнения придерживаются участники рынка недвижимости, а вот в регулировавшем программу "Доме.РФ" — напротив, довольны итогами.