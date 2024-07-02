Почему жильё в Москве и Подмосковье в принципе не способно подешеветь

Риелтор Никитина оценила рост цен на вторичное жильё в 2-2,5% до конца года

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В ближайшие полгода столичный рынок вторичной недвижимости войдёт в стадию сдержанного роста — таким прогнозом поделилась с РИАМО руководитель агентства недвижимости "PRO ОБМЕН" Екатерина Никитина.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

"С учётом условий, сформировавшихся сегодня в экономике, мы ожидаем, что после периода стагнации, который наблюдался на рынке вторичной жилой недвижимости Москвы и Подмосковья в первом полугодии, сегмент перейдёт в стадию сдержанного роста. Цены на квартиры будут расти, но плавно и не так заметно — в пределах 2-2,5% за 6 месяцев", — уточнила она.

Риелтор объяснила, почему, по её мнению, снижение стоимости жилья в регионе в принципе невозможно. "Конечно, нам всем как обывателям хотелось бы, чтобы цены рухнули, и жильё в Москве и Подмосковье перестало быть дорогим, — призналась она. — К сожалению или к счастью, такого не происходит по той простой причине, что спрос на квартиры на столичном рынке есть всегда, а именно он в первую очередь влияет на ценообразование".

"В целом в долгосрочной перспективе стоимость квартир на столичном рынке всегда растёт. Даже если в какие-то периоды наступает стагнация и снижение цен, то дальше это падение с плюсом отыгрывается", — заметила Никитина.

Если не случится каких-то неожиданностей в экономике или геополитике, цены продолжат свой медленный, но уверенный рост, заключила она.