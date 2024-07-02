Участники рынка недвижимости вздохнули с облегчением: наконец-то кончилась льготная ипотека

С окончанием льготной ипотеки с господдержкой наконец нормализуются цены на жильё в новостройках, надеется президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Своими оценками она поделилась с NEWS.ru в понедельник.
"Ничего страшного, что не будут продаваться новостройки. Наконец-то квадратный метр более-менее будет соответствовать цене, за которую можно сразу купить квартиру на вторичке. А сейчас разница достигает чуть ли не 40%, что совершенно ненормально, — пояснила эксперт.
Ожидаемое ужесточение условий семейной ипотеки в случае её продления Радченко сочла благом — это позволит существенно сократить количество заёмщиков.
Ранее власти признали ошибкой программу льготной ипотеки, завершившуюся 1 июля.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.