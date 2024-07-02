Как можно загреметь в тюрьму за продажу квартиры, объяснили в Госдуме

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Депутат Чаплин описал последствия занижения цены при продаже квартиры

Недвижимость

Занижение цены в сделках с недвижимостью может обернуться уголовным наказанием, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Депутат Чаплин описал последствия занижения цены при продаже квартиры
Фото: TG Никиты Чаплина is licensed under public domain

Он объяснил NEWS.ru, что к такой незаконной хитрости прибегают для ухода от налогов. "Основной мотивацией является желание уменьшить налоговые обязательства. Примером может служить ситуация, когда продавец стремится уменьшить сумму НДФЛ, который он должен заплатить с разницы между ценой покупки и продажи квартиры", — уточнил народный избранник.

"Занижение стоимости недвижимости в договоре купли-продажи является рискованным и незаконным действием, которое может привести к серьёзным финансовым и юридическим последствиям", — подчеркнул Чаплин.

"В случае обнаружения ФНС занижения стоимости продавца могут привлечь по статье УК РФ за уклонение от налогов", — предупредил он.

Кроме того, налоговики могут доначислить недостающую сумму налога, приплюсовав к ней штрафы и пени за каждый день просрочки.

Проблемы возможны и у покупателя — с вычетами, в случае последующей продажи имущества или при расторжении или признании недействительной этой сделки. А заподозрившие махинации контролирующие органы могут проверить обе её стороны.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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