Для одобрения ипотеки без первоначального взноса предложили использование квартиры родителей

Экономист Савчина подсказала способ получить ипотеку без первоначального взноса

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С прошлого года растёт первоначальный взнос по ипотеке, некоторые банки уже не стесняются брать больше 60%. Доцент экономического факультета РУДН Оксана Савчина подсказала агентству "Прайм" способ получить ипотеку без первоначального взноса.

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Это возможно при наличии в собственности "лишней" жилплощади — например квартиры родителей, других родственников, наконец, самого заёмщика, объяснила экономист. Такую недвижимость можно внести в счёт залога.

Собеседница издания предупредила об одном ограничении кредитования по такой схеме. Сумма займа — до 100 миллионов рублей, при этом она не может превышать 80% от стоимости заложенной квартиры; срок — до 30 лет.

Кроме того, в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал, напомнила эксперт.

Вместе с тем, чем больше первоначальный взнос, тем выгоднее кредитование. "Больше вероятность того, что заёмщик получит одобрение кредита, а главное — ниже ставка по кредиту. Как следствие — меньше переплата и более выгодное приобретение объекта жилой недвижимости", — объяснила Савчина.

Так что лучше копите.