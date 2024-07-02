Для одобрения ипотеки без первоначального взноса предложили использование квартиры родителей

С прошлого года растёт первоначальный взнос по ипотеке, некоторые банки уже не стесняются брать больше 60%. Доцент экономического факультета РУДН Оксана Савчина подсказала агентству "Прайм" способ получить ипотеку без первоначального взноса.
Это возможно при наличии в собственности "лишней" жилплощади — например квартиры родителей, других родственников, наконец, самого заёмщика, объяснила экономист. Такую недвижимость можно внести в счёт залога.
Собеседница издания предупредила об одном ограничении кредитования по такой схеме. Сумма займа — до 100 миллионов рублей, при этом она не может превышать 80% от стоимости заложенной квартиры; срок — до 30 лет.
Кроме того, в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал, напомнила эксперт.
Вместе с тем, чем больше первоначальный взнос, тем выгоднее кредитование. "Больше вероятность того, что заёмщик получит одобрение кредита, а главное — ниже ставка по кредиту. Как следствие — меньше переплата и более выгодное приобретение объекта жилой недвижимости", — объяснила Савчина.
Так что лучше копите.
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