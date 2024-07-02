Россияне будут платить по ипотеке в два раза больше без господдержки

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Ипотечные выплаты в России удваиваются без господдержки

1:25
Недвижимость

Ежемесячные выплаты по ипотеке без поддержки государства выросли более чем в два раза, сообщила исполнительный директор компании "Этажи" Регина Дыдалина.

Ипотечные выплаты в России удваиваются без господдержки
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

"С 1 июля на первичном рынке действуют рыночные ставки по ипотеке, а также различные механизмы для их возможного снижения, такие как уплата комиссий банку, выдача кредита траншами, рассрочка или сниженная процентная ставка на начальном этапе кредитования", — сказала Дыдалина в интервью "Известиям".

Она подчеркнула, что решения о продлении государственной поддержки по ипотеке на данный момент не приняты.

Согласно оценкам экспертов, при средней стоимости квадратного метра ежемесячные выплаты по ипотеке за однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров значительно вырастут по сравнению с условиями льготной программы. Например, в Москве выплата увеличится с 106 565 до 288 611 рублей.

Дыдалина также отметила, что прекращение действия программы льготной ипотеки приведет к заметному увеличению ежемесячных платежей по новым кредитам. Это изменение ожидается на фоне повышения ключевой ставки и увеличения финансовой нагрузки на бюджет, вызванного разницей между условиями льготной и текущей рыночной ставкой.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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