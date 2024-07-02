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"Крокус Сити Холл" после теракта: губернатор рассказал о будущем здания

Концертный зал "Крокус Сити Холл" восстановят с учетом новых функций

1:08
Недвижимость

Часть здания концертного зала "Крокус Сити Холл", поврежденного в результате теракта, планируют использовать как выставочные площади после его восстановления. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью агентству РИА Новости. Власти региона в настоящее время обсуждают этот вопрос с собственником здания.

Концертный зал "Крокус Сити Холл" восстановят с учетом новых функций
Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области, CC BY 4.0

Ранее губернатор отметил, что восстановление концертного зала в исходном формате не планируется. Варианты использования места включают создание сквера или зимнего сада.

Эксперты оценивают затраты на восстановление "Крокуса" после теракта в размере от четырех до семи миллиардов рублей, не включая стоимость оборудования.

Теракт произошел 22 марта, когда четверо вооруженных людей атаковали "Крокус" перед концертом группы "Пикник", открыв стрельбу и подожгли здание. Преступники были задержаны в Брянской области. Число жертв теракта, по последним данным, составило 145 человек, а более 500 человек пострадали.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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