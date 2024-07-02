В домовых чатах не ругаться: суд принял решение о штрафе за клевету в чатах многоквартирных домов

Запрещено использовать нецензурные выражения и распространять клеветническую информацию о других жильцах в общедомовых чатах по решению Первого кассационного суда общей юрисдикции. Это решение было вынесено после разбирательства дела жителей Нижегородской области, о котором сообщила "Российская газета".
Ссора между жильцом и супругами, работающими в товариществе собственников недвижимости, произошла в общем чате многоквартирного дома. В переписке жилец оскорбил супругов нецензурными словами и обвинил их в использовании средств товарищества для личных нужд.
Супруги подали в суд на защиту своей чести и достоинства. Суд признал ответчика виновным, поскольку он не представил доказательств своих обвинений в присвоении средств. Ему было поручено выплатить истцам компенсацию за моральный ущерб в размере 30 и 20 тысяч рублей соответственно, а также опровергнуть ложные обвинения в общем чате дома.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.