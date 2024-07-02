В домовых чатах не ругаться: суд принял решение о штрафе за клевету в чатах многоквартирных домов

Россиянам запретили ругаться в чатах многоквартирных домов

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Запрещено использовать нецензурные выражения и распространять клеветническую информацию о других жильцах в общедомовых чатах по решению Первого кассационного суда общей юрисдикции. Это решение было вынесено после разбирательства дела жителей Нижегородской области, о котором сообщила "Российская газета".

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Ссора между жильцом и супругами, работающими в товариществе собственников недвижимости, произошла в общем чате многоквартирного дома. В переписке жилец оскорбил супругов нецензурными словами и обвинил их в использовании средств товарищества для личных нужд.

Супруги подали в суд на защиту своей чести и достоинства. Суд признал ответчика виновным, поскольку он не представил доказательств своих обвинений в присвоении средств. Ему было поручено выплатить истцам компенсацию за моральный ущерб в размере 30 и 20 тысяч рублей соответственно, а также опровергнуть ложные обвинения в общем чате дома.