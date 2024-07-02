Популярный российский комик Дмитрий Позов удивлен ценами на аренду квартир в Москве

Российский комик Дмитрий Позов удивлен ценами на аренду квартир в Москве

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Популярный российский комик Дмитрий Позов выразил удивление по поводу цен на аренду квартир в Москве. Он поделился своим мнением о высоких расценках на жилье в столице в интервью с журналистом Кареном Адамяном, которое доступно на YouTube.

Фото: commons.wikimedia.org by RudolfSimon, CC BY-SA 3.0

Позов отметил, что ему не чужды объекты аренды с ценой от миллиона рублей в месяц и выше. Однако его удивляет то, что такие квартиры становятся обычным явлением. "Я всегда думал, что квартира за миллион в аренду должна быть как у Тони Старка. А потом открываешь объявление и видишь, что за 600-700 тысяч можно арендовать очень приятные квартиры", — пояснил комик.

Также он добавил, что рассматривал возможность переезда в съемное жилье на время ремонта в своей новой квартире, но отказался от этой идеи. По его мнению, аренда квартиры с детьми очень проблематична.