Россиян научили выбирать обои: профессиональные советы

Как сэкономить на обоях без потери качества

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не стоит экономить при выборе обоев, советует основатель и генеральный директор компании "ГЛАВСНАБ" Федор Васильев. По его словам, бумажные обои, хоть и самый бюджетный вариант, быстро теряют свои качества. Более долговечны виниловые обои, которые можно легко очищать, но они могут негативно повлиять на циркуляцию воздуха в помещении. Васильев рекомендует обратить внимание на флизелиновые обои, которые отличаются прочностью и хорошей паропроницаемостью.

Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln, CC BY-SA 2.0

Также важно обращать внимание на маркировки Eco, Safe и Non-toxic, что гарантирует, что обои не выделяют вредных веществ, опасных для здоровья. Это особенно актуально при выборе обоев для детских комнат или при наличии аллергиков среди проживающих.

Федор Васильев также советует уделить внимание клеевому составу. Он рекомендует использовать узконаправленный клей, подходящий для конкретного типа обоев. Кроме того, для удобства предлагает приобретать клей в ведрах, а не в виде порошка, чтобы избежать ошибок при замешивании.

Стоимость поклейки обоев, согласно информации, составляет около 10,5 тысяч рублей для комнаты площадью 15 квадратных метров и 42 тысячи рублей для квартиры площадью 60 квадратных метров, включая стоимость материалов и клея.