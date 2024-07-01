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Россиян освобождают от комиссии и пени при оплате ЖКХ с 1 июля

Комиссии при оплате ЖКХ отменены для пенсионеров и инвалидов

Недвижимость

С 1 июля ряд россиян освобождают от комиссий и пени при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) в соответствии с распоряжением правительства России. Новая льгота распространяется на пенсионеров, инвалидов, совершеннолетних членов многодетных семей, членов семей погибших или умерших инвалидов, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Комиссии при оплате ЖКХ отменены для пенсионеров и инвалидов
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Согласно новому законодательству, финансовые организации не будут взимать комиссии с указанных граждан при оплате коммунальных услуг, за исключением подразделений "Почты России". Это связано с тем, что услуги оплаты на почте производятся очно, а не виртуально, что требует оплаты труда операционистов.

Отмену комиссий на большой пресс-конференции в декабре прошлого года обещал президент России Владимир Путин. Изначально мера предполагалась только для пенсионеров, но затем была расширена на другие социально значимые группы, включая те, которые не входят в категорию пенсионеров-льготников.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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