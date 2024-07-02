Новый микрорайон в Грозном, названный в честь Владимира Путина, уже распродал более 50% квартир

В новом районе города Грозный, названном в честь президента России Владимира Путина, уже продано более половины квартир. Основная часть сделок была осуществлена через исламскую рассрочку. Глава Чечни Рамзан Кадыров делится кадрами с места строительства в своем Telegram-канале.
"Начал рабочую неделю с осмотра хода строительных работ в центре города, где активно развивается новый микрорайон, который будет назван в честь Президента России Владимира Путина", — сообщает Кадыров.
Он подчеркивает, что строительство идет по плану без проблем с материалами или рабочей силой.
В районе, названном в честь Путина, планируется построить 150 многоквартирных домов, а также объекты социальной инфраструктуры.
"Этот новый комплекс — не просто набор зданий, а целое пространство для удобного проживания и отдыха будущих жителей", — подчеркивает Кадыров.
Кроме того, будет улучшена транспортная инфраструктура, включая строительство дорог общей протяженностью около 10 километров.
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