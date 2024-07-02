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Новый микрорайон в Грозном, названный в честь Владимира Путина, уже распродал более 50% квартир

Новый микрорайон в Грозном назвали в честь Путина

Недвижимость

В новом районе города Грозный, названном в честь президента России Владимира Путина, уже продано более половины квартир. Основная часть сделок была осуществлена через исламскую рассрочку. Глава Чечни Рамзан Кадыров делится кадрами с места строительства в своем Telegram-канале.

Новый микрорайон в Грозном назвали в честь Путина
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

"Начал рабочую неделю с осмотра хода строительных работ в центре города, где активно развивается новый микрорайон, который будет назван в честь Президента России Владимира Путина", — сообщает Кадыров.

Он подчеркивает, что строительство идет по плану без проблем с материалами или рабочей силой.

В районе, названном в честь Путина, планируется построить 150 многоквартирных домов, а также объекты социальной инфраструктуры.

"Этот новый комплекс — не просто набор зданий, а целое пространство для удобного проживания и отдыха будущих жителей", — подчеркивает Кадыров.

Кроме того, будет улучшена транспортная инфраструктура, включая строительство дорог общей протяженностью около 10 километров.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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