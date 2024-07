Новый микрорайон в Грозном, названный в честь Владимира Путина, уже распродал более 50% квартир

В новом районе города Грозный, названном в честь президента России Владимира Путина, уже продано более половины квартир. Основная часть сделок была осуществлена через исламскую рассрочку. Глава Чечни Рамзан Кадыров делится кадрами с места строительства в своем Telegram-канале.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0