Нераспроданное жилье в России: 67% первичного рынка на середину 2024 года

России 67% строящегося жилья остается нераспроданным

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

К началу второй половины 2024 года в России на первичном рынке недвижимости остаются нераспроданными 76,9 млн кв. м жилья, что составляет 67% всего строящегося жилья в стране, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

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По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 3%. Общий объем строительства за этот период увеличился на 13%.

Среди регионов с самыми высокими продажами новостроек лидирует Москва, где к 1 июля продано 7,7 млн кв. м жилья, что составляет 42% от всего объема строительства в столице. На втором месте находится Московская область с продажами 3,1 млн кв. м (34% от общего объема), а третье место занимает Санкт-Петербург с проданными 2,4 млн кв. м (36% от объема строительства в городе).