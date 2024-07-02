Профессионал в дизайне ванных комнат назвал три ошибки в ремонте, которые лучше избегать любой ценой

Эксперт Круз призвал доверять ремонт сантехники и водопровода только профессионалам

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Ванная комната — ключевое место в доме. Это убежище для релаксации, а не застенок, в котором одолевают горькие сожаления из-за неправильного ремонта.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, CC BY 3.0

Эксперт по дизайну ванных комнат Дэвид Круз из MyJobQuote.co.uk привёл самые распространённые ошибки, которые допускают люди при ремонте санузлов, их изучила Daily Express в понедельник.

Не учитывают размеры

Большая роскошная ванна может превосходно смотреться в магазине, но когда вы её втиснете в свой санузел, может оказаться, что места там почти не осталось, и каждое посещение превращается в тетрис. Семь раз отмерьте!

"Миллиметры могут иметь большое значение для перемещения вокруг туалета или протискивании через дверь душа. Не забудьте учесть вешалки для полотенец, держатели для туалетной бумаги и любые другие элементы, которые могут выступать из стены и занимать драгоценное пространство", — посоветовал эксперт.

Составьте подробный план помещения с размерами дверных проёмов, окон и уже установленной сантехники, добавил он.

Забывают о вентиляции

В ванной комнате должно быть окно или мощная вытяжка, иначе она превратится в рассадник плесени и неприятных запахов, предупредил Круз.

Устраивают стихийные бедствия своими руками

"Некоторые работы в ванной комнате кажутся простыми — например, замена полотенцесушителя или покраска стен. Но сантехнические и электромонтажные работы всегда следует доверять квалифицированным специалистам. Ищите сертифицированных сантехников и электриков, которые знакомы с действующими строительными нормами и могут предоставить рекомендации и гарантии на свою работу", — призвал специалист.

Вы же не хотите залить соседей, верно?