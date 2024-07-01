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Раскрыты три основных фактора для выбора идеального цвета стен в комнате

Дизайнер Скворцова призвала при выборе цвета стен ориентироваться на размер комнаты

Недвижимость » Дизайн и интерьер

Правильно выбранный цвет оформления жилого помещения способствует созданию в нём благоприятной атмосферы. Дизайнер Инна Скворцова объяснила, что нужно обязательно учесть. Её рекомендации публикует "Дом Mail.ru" в понедельник.

Дизайнер Скворцова призвала при выборе цвета стен ориентироваться на размер комнаты
Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil, CC0

Размер комнаты

Небольшому помещению больше подходят светлые нейтральные оттенки — они создают ощущение простора и долго не надоедают. В просторных комнатах можно поэкспериментировать с более тёмными и насыщенными цветами.

Уровень освещённости

Если света в комнате достаточно — допустима актуальная в 2024 году палитра природных оттенков с таким колером, как терракотовый, фисташковый, зелёный, песочный, синий. Если естественного освещения маловато — визуальное восприятие облегчат бежевый, светло-голубой, белый, персиковый цвета, а также светлые оттенки зелёного и серого.

Цвет мебели

Очевидно, что цвет стен должен гармонировать с цветовой гаммой и стилем декора мебели.

В заключение дизайнер посоветовала провести тест: выкрасить несколько участков стены в разные цвета и оценить, как они выглядят при разном освещении.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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