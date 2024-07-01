Какая зарплата нужна для получения ипотеки в разных городах России после 1 июля

По завершении льготной программы 1 июля ипотека стала недоступной большинству россиян, уверены опрошенные РБК эксперты.
"Большинство потенциальных заёмщиков не готовы оформлять длинные ипотечные кредиты по двузначным ставкам", — заявил управляющий директор по валидации агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.
Наконец-то ипотечный рынок возвращается в нормальное русло, доволен директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. Льготные программы способствовали его перекосу — "и в части быстрого роста цены на недвижимость, и в части разницы цен на новостройки и жильё на вторичном рынке".
Вооружившись ипотечным онлайн-калькулятором "Дом.РФ", "РБК-Недвижимость" на основе данных сервиса ЦИАН о средних ценах на 37-метровые "однушки" в новостройках в городах-миллионниках рассчитала, какую зарплату нужно получать для одобрения ипотеки:
Доля доходов, уходящих на погашение платежей по кредиту, в расчётах принималась равной 50%. Красная линия для одобрения банками — 60%, и то, при такой долговой нагрузке при наличии других займов ипотеку уже могут не дать.
Генеральный директор Объединённого кредитного бюро Михаил Алексин назвал комфортным размером платежа по ипотечному кредиту до 30% семейного бюджета при условии отсутствия других непогашенных задолженностей. Желающим улучшить свои жилищные условия он посоветовал повременить с ипотекой, а пока копить на первоначальный взнос.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.