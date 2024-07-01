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Какая зарплата нужна для получения ипотеки в разных городах России после 1 июля

Для одобрения ипотеки в Москве зарплата должна быть не менее 233 тысяч рублей

1:57
Недвижимость

По завершении льготной программы 1 июля ипотека стала недоступной большинству россиян, уверены опрошенные РБК эксперты.

Для одобрения ипотеки в Москве зарплата должна быть не менее 233 тысяч рублей
Фото: mos.ru is licensed under Public domain

"Большинство потенциальных заёмщиков не готовы оформлять длинные ипотечные кредиты по двузначным ставкам", — заявил управляющий директор по валидации агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.

Наконец-то ипотечный рынок возвращается в нормальное русло, доволен директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. Льготные программы способствовали его перекосу — "и в части быстрого роста цены на недвижимость, и в части разницы цен на новостройки и жильё на вторичном рынке".

Вооружившись ипотечным онлайн-калькулятором "Дом.РФ", "РБК-Недвижимость" на основе данных сервиса ЦИАН о средних ценах на 37-метровые "однушки" в новостройках в городах-миллионниках рассчитала, какую зарплату нужно получать для одобрения ипотеки:

  • в Москве — не менее 233,9 тысячи рублей,
  • в Санкт-Петербурге — не менее 164,8 тысячи рублей,
  • во всех остальных регионах в среднем потребуется доход от 77,6 тысячи рублей.

Доля доходов, уходящих на погашение платежей по кредиту, в расчётах принималась равной 50%. Красная линия для одобрения банками — 60%, и то, при такой долговой нагрузке при наличии других займов ипотеку уже могут не дать.

Генеральный директор Объединённого кредитного бюро Михаил Алексин назвал комфортным размером платежа по ипотечному кредиту до 30% семейного бюджета при условии отсутствия других непогашенных задолженностей. Желающим улучшить свои жилищные условия он посоветовал повременить с ипотекой, а пока копить на первоначальный взнос.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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