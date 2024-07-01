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Конец льготной ипотеки на новостройки в России: прогнозы и последствия для рынка жилья

Конец льготной ипотеки на новостройки в России: что ждать

2:04
Недвижимость

С 1 июля в России заканчивается нецелевая программа льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках. Эта программа была запущена в 2020 году во время пандемии COVID-19 для стимулирования рынка недвижимости и неоднократно продлевалась. Теперь ипотека на первичном рынке будет неотличима от ипотеки на вторичном рынке, сообщает Общественная Служба Новостей.

Конец льготной ипотеки на новостройки в России: что ждать
Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

С начала июля также планируется завершение программы семейной ипотеки, но ее намерены продлить до 2030 года.

Константин Апрелев, вице-президент Гильдии риэлторов, отмечает, что окончание льготной программы на новостройки может привести к значительному сокращению объемов первичного рынка недвижимости до 40 % к концу текущего года. Это, в свою очередь, приведет к снижению цен на квартиры в строящихся домах. Повышение процентных ставок по семейной ипотеке также может усилить этот спад.

В настоящее время наблюдается значительный рыночный дисбаланс между первичным и вторичным рынком жилья в России. Рынок вторичного жилья не имел льготных программ и функционирует при ключевой ставке 16 %. Это уже привело к снижению цен на жилье и существенному уменьшению числа сделок. В то время как на первичном рынке благодаря низким процентным ставкам цены на жилье остаются высокими.

Эксперт указывает, что доля программы льготной ипотеки на рынке новостроек составляет примерно 40 % от всех продаж. Завершение этой программы должно исправить текущий рыночный дисбаланс, но в основном затронет сегмент новостроек.

Апрелев также предполагает, что застройщики будут вынуждены снижать цены на 15-30 % до конца года из-за снижения спроса на новостройки. Спрос на первичном рынке может упасть еще сильнее, если программа семейной ипотеки будет изменена.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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