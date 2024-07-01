Раскрыто, как отреагирует рынок недвижимости на окончательное сворачивание льготной ипотеки

Банкир Беляев предрёк обвальное падение спроса на жильё в новостройках до 50%

2:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По завершении льготной ипотеки 1 июля спрос на жильё в новостройках упадёт, но к снижению цен это не приведёт, предсказали опрошенные Известиями эксперты.

Фото: Инвестиционный портал Приморского края is licensed under CC0

В среднесрочной перспективе спрос на первичную недвижимость снизится на 15-20%, предположил директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов. По его мнению, это обусловлено прежде всего отскоком после бурного всплеска под занавес программы.

"В мае количество заявок на льготные кредиты выросло на 44%, в первую половину июня, до того момента как банки стали ограничивать одобрение и выдачу льготных кредитов, интерес к ипотеке на новостройки был выше почти на 20% относительно майских значений", — уточнил риелтор.

Ажиотаж во многом создали те, кто планировал улучшение жилищных условий в ближайшие один-два года, но ринулись "в последний вагон". "Этой части покупателей как раз недосчитается рынок первичного жилья в среднесрочной перспективе", — предрёк Хусаинов.

Директор департамента розничных продаж "Новикома" Иван Беляев спрогнозировал более серьёзное падение спроса — за счёт его перетока на вторичный рынок. По его оценке, спрос на строящееся жильё может упасть до 50%, а на вторично — вырасти на 20%.

В "Дом.РФ" ожидают снижения спроса на 30-40% по сравнению с 2023-м, сообщил руководитель его аналитического центра Михаил Гольдберг.

Любые изменения коснутся только массового сегмента — высокобюджетная недвижимость от льготной ипотеки никоим образом не зависит, уверена директор по продукту и рекламе Dominanta Мария Александрова.

"Помимо отмены льготной ипотеки одним из факторов, который отразится на спросе в осенний период, будет повышение "стоимости входного билета" на рынок из-за запрета Москомэкспертизы на проектирование малогабаритных квартир-студий площадью до 28 кв. м", — добавила она.

Цены на новое жильё стабилизируются на их текущем уровне, спрогнозировал Ильдар Хусаинов. "Спрос хоть и важный, но далеко не единственный фактор, влияющий на стоимость жилья", — объяснил он.

При нынешней маржинальности проектов никаких предпосылок для снижения цен нет, согласен коммерческий директор BMS Development Group Максим Лучников.

"Думаю, многие девелоперы предпочтут не снижать цены", — подержала коллег директор департамента аналитики федерального девелопера "Неометрия" Ксения Рысенко.

В свою очередь, начальник отдела ипотечного кредитования ГК "ТОЧНО" Гульсина Шакова назвала снижение цен крайней мерой.