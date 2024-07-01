Льготная ипотека выполнила свою задачу: результаты — миллионы счастливых новосёлов

Около 84 млн кв. м жилья куплено с помощью льготной ипотеки, подсчитал "Дом.РФ"

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Около 84 млн кв. метров жилья куплено с помощью льготной ипотеки, подсчитали в регулировавшем программу "Дом.РФ". Данные распространил ТАСС в понедельник.

Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В госкомпании составили также рейтинг регионов-лидеров:

Москва Московская область Санкт-Петербург Краснодарский край Тюменская область Свердловская область Республика Татарстан Новосибирская область Ленинградская область Ростовская область

Средний размер кредита по программе — 3,8 миллиона рублей.

Льготная ипотека на новостройки полностью выполнила свою задачу как антикризисная мера, уверен генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко. "После её завершения государство сосредоточится на адресной помощи прежде всего семьям с детьми", — добавил он.

Программа льготной ипотеки под 8% с господдержкой, стартовавшая в ковидном 2020-м, завершилась 1 июля. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков называл её ошибочной.