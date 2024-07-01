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Льготная ипотека выполнила свою задачу: результаты — миллионы счастливых новосёлов

Около 84 млн кв. м жилья куплено с помощью льготной ипотеки, подсчитал "Дом.РФ"

1:10
Недвижимость

Около 84 млн кв. метров жилья куплено с помощью льготной ипотеки, подсчитали в регулировавшем программу "Дом.РФ". Данные распространил ТАСС в понедельник.

Около 84 млн кв. м жилья куплено с помощью льготной ипотеки, подсчитал "Дом.РФ"
Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В госкомпании составили также рейтинг регионов-лидеров:

  1. Москва
  2. Московская область
  3. Санкт-Петербург
  4. Краснодарский край
  5. Тюменская область
  6. Свердловская область
  7. Республика Татарстан
  8. Новосибирская область
  9. Ленинградская область
  10. Ростовская область

Средний размер кредита по программе — 3,8 миллиона рублей.

Льготная ипотека на новостройки полностью выполнила свою задачу как антикризисная мера, уверен генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко. "После её завершения государство сосредоточится на адресной помощи прежде всего семьям с детьми", — добавил он.

Программа льготной ипотеки под 8% с господдержкой, стартовавшая в ковидном 2020-м, завершилась 1 июля. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков называл её ошибочной.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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