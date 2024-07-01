Топ городов с преобладанием запрещённого типа жилья в новостройках

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Лидером по строительству квартир-студий в России признано Мурино

1:22
Недвижимость

Больше всего квартир-студий строят в Мурине Ленинградской области — их доля на рынке первичной недвижимости составляет 35,3%, подсчитали эксперты премии Urban. Своими изысканиями они поделились со "Стройгазетой" в понедельник.

Лидером по строительству квартир-студий в России признано Мурино
Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, PDM

В расположенном неподалёку городе Сертолово этот показатель вдвое меньше — 16,5% — но всё равно седьмой по России.

В целом Санкт-Петербург и Ленинградская область, наряду с Московским регионом лидируют по предложению этого типа жилья. Примечательно, что именно Ленобласть пока и стала единственным регионом, кроме Москвы, где строительство студий официально запрещено.

"Московский и Петербургский регионы лидируют в РФ по притоку внутренних мигрантов", — объяснила тенденцию руководительница премии Urban Ольга Хасанова.

Ещё одна причина — низкая рождаемость в столицах и их окрестностях. "Доля горожан, которые не собираются заводить детей, здесь вдвое выше, чем в среднем по стране", — уточнила она.

Это способствует, как выразилась эксперт, "атомизации общества". В дальнейшем этот процесс будет только нарастать, а значит, популярность студий в крупных агломерациях также продолжит увеличиваться.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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