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Если не лопнет раздутый ипотечный пузырь, рынок строящегося жилья охватят ожесточённые маркетинговые войны

Инвестор Виноградов исключил снижение стоимости жилья по окончании льготной ипотеки

1:36
Недвижимость

Завершение льготной ипотеки неизбежно приведёт к снижению спроса на строящееся жильё. В лучшем случае оно будет не критичным и продлится 5-7 месяцев, в худшем — лопнет раздутый ипотечный пузырь. Таким прогнозом поделился с "Газетой.Ru" инвестор в недвижимость, президент группы компаний Pro-Vision Владимир Виноградов.

Инвестор Виноградов исключил снижение стоимости жилья по окончании льготной ипотеки
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Он ожидает заметного усиления конкуренции между застройщиками. "Первичка впервые за пару десятилетий станет "рынком покупателя", где за внимание и деньги клиентов начнутся ожесточённые маркетинговые войны", — доволен эксперт.

Но цены всё равно не снизятся, уверен он. "Девелоперы крайне неохотно идут на понижение, и прежде чем откатить ценник, постараются сохранить его всеми возможными способами. В отличие от падений рынка в 1998, 2008 и 2014 году, на этот раз акции в стиле "Купи квартиру — получи в подарок кепку" почти наверняка не сработают. Но у застройщиков есть и более интересные предложения", — пояснил Виноградов.

Он привёл примеры: субсидированная ипотека (ставка ниже рыночной на 1-3% за счёт завышенной стоимости квартиры), траншевая ипотека (разделение кредита на части), отмена или рассрочка первоначального взноса, трейд-ин (использование имеющихся квардратных метров в счёт частичной оплаты новой жилплощади). Возможны и другие варианты.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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