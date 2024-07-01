Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
100-летняя сотрудница мебельного магазина в США продолжает работать в бизнесе семьи
Создатель нашумевшего сериала "Оленёнок" начал работу над новым проектом
Эксперты рассказали, почему кошка спит на хозяйской подушке
Эксперт Роскачества Кузьменко призвал не охлаждать смартфон в холодильнике
Стало известно, чем привлекательны шотландские вислоухие кошки
Украинская армия получит от Швеции самолеты Saab 340
Что нужно добавлять в воду для полива на даче
Когда менять стрижку: признаки необходимости смены прически
Почему концерты Тейлор Свифт привлекают миллионы туристов и фанатов
Цены в объявлениях о продаже квартир на вторичном рынке всё чаще безбожно завышены

"Авито": продавцы вторичного жилья просят за него на 10% больше реальной стоимости

Недвижимость

Продавцы вторичного жилья указывают в объявлении цену в среднем на 10% больше его рыночной стоимости, сообщил руководитель аналитики "Авито Недвижимость" Станислав Косилов. На форуме недвижимости "Движение" он объяснил причины этого явление, пишет "Российская газета".

"Авито": продавцы вторичного жилья просят за него на 10% больше реальной стоимости
Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Оно, по его словам, становится всё более распространённым. В Москве, к примеру, с марта прошлого года по март 2024-го этот ценовой разрыв вырос на 6,8 процентных пункта. Происходит примерно так: собственник, решив продать свои квадратные метры, изучает похожие объявления и ставит цену на 1-2 миллиона больше, потому что считает, что у него ремонт побогаче, вид из окна лучше и соседи приличнее.

Обычное явление, подтвердил управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов. "Владельцы объявляют цену и ждут покупателей. Потенциальные клиенты, в свою очередь, тоже не спешат идти на торг — они выбирают несколько интересующих их объектов и следят за изменением цены. Собственник переоценённой квартиры не наблюдает активности потенциальных клиентов и постепенно начинает сбивать цену, пока она не достигает рыночного, равновесного уровня и не происходит сделка", — пояснил он.

В отличие от застройщиков, продавцы вторичного жилья не имеют ни возможностей, ни навыков правильного ценообразования, добавила создательница "БЕСТ-Новострой" и bnMAP.pro Ирина Доброхотова. Сейчас они все затаились в ожидании перетока покупателей с первичного рынка после завершения льготной ипотеки — и напрасно.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"

Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.

Певица Валерия побывала на свадьбе Реввы
Татьяна Брухунова показала белозубого сына Вагана
Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом: "Это я и моя душа"
В начале июля поливаю по 1 литру на растение, и огурцы плодоносят с бешеной скоростью: суперподкормка для роста
"Я справлюсь сама": супруга бывшего участника "Дома-2" Меньщикова заговорила о расставании
Кровообращение организма в жару стремительно ухудшается Дмитрий Плотников Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Киану Ривз и его уникальная позиция: актёр Голливуда раскрыл свой взгляд на русских
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Волосы в порядке: короткие стрижки для жарких дней
Волосы в порядке: короткие стрижки для жарких дней
Последние материалы
Эксперт Роскачества Кузьменко призвал не охлаждать смартфон в холодильнике
Стало известно, чем привлекательны шотландские вислоухие кошки
Украинская армия получит от Швеции самолеты Saab 340
Что нужно добавлять в воду для полива на даче
Когда менять стрижку: признаки необходимости смены прически
Почему концерты Тейлор Свифт привлекают миллионы туристов и фанатов
Ананас: как правильно почистить и нарезать
Как застраховать питомца: советы экспертов по выбору страховки
Эксперт ЖКХ Москвина признала нормой ржавчину из крана после перерыва в водоснабжении
Дочь Полины Гагариной обратилась со сцены к зрителям в "Лужниках"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников