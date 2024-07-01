Цены в объявлениях о продаже квартир на вторичном рынке всё чаще безбожно завышены

Продавцы вторичного жилья указывают в объявлении цену в среднем на 10% больше его рыночной стоимости, сообщил руководитель аналитики "Авито Недвижимость" Станислав Косилов. На форуме недвижимости "Движение" он объяснил причины этого явление, пишет "Российская газета".
Оно, по его словам, становится всё более распространённым. В Москве, к примеру, с марта прошлого года по март 2024-го этот ценовой разрыв вырос на 6,8 процентных пункта. Происходит примерно так: собственник, решив продать свои квадратные метры, изучает похожие объявления и ставит цену на 1-2 миллиона больше, потому что считает, что у него ремонт побогаче, вид из окна лучше и соседи приличнее.
Обычное явление, подтвердил управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов. "Владельцы объявляют цену и ждут покупателей. Потенциальные клиенты, в свою очередь, тоже не спешат идти на торг — они выбирают несколько интересующих их объектов и следят за изменением цены. Собственник переоценённой квартиры не наблюдает активности потенциальных клиентов и постепенно начинает сбивать цену, пока она не достигает рыночного, равновесного уровня и не происходит сделка", — пояснил он.
В отличие от застройщиков, продавцы вторичного жилья не имеют ни возможностей, ни навыков правильного ценообразования, добавила создательница "БЕСТ-Новострой" и bnMAP.pro Ирина Доброхотова. Сейчас они все затаились в ожидании перетока покупателей с первичного рынка после завершения льготной ипотеки — и напрасно.
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