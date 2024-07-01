Цены в объявлениях о продаже квартир на вторичном рынке всё чаще безбожно завышены

"Авито": продавцы вторичного жилья просят за него на 10% больше реальной стоимости

Продавцы вторичного жилья указывают в объявлении цену в среднем на 10% больше его рыночной стоимости, сообщил руководитель аналитики "Авито Недвижимость" Станислав Косилов. На форуме недвижимости "Движение" он объяснил причины этого явление, пишет "Российская газета".

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Оно, по его словам, становится всё более распространённым. В Москве, к примеру, с марта прошлого года по март 2024-го этот ценовой разрыв вырос на 6,8 процентных пункта. Происходит примерно так: собственник, решив продать свои квадратные метры, изучает похожие объявления и ставит цену на 1-2 миллиона больше, потому что считает, что у него ремонт побогаче, вид из окна лучше и соседи приличнее.

Обычное явление, подтвердил управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов. "Владельцы объявляют цену и ждут покупателей. Потенциальные клиенты, в свою очередь, тоже не спешат идти на торг — они выбирают несколько интересующих их объектов и следят за изменением цены. Собственник переоценённой квартиры не наблюдает активности потенциальных клиентов и постепенно начинает сбивать цену, пока она не достигает рыночного, равновесного уровня и не происходит сделка", — пояснил он.

В отличие от застройщиков, продавцы вторичного жилья не имеют ни возможностей, ни навыков правильного ценообразования, добавила создательница "БЕСТ-Новострой" и bnMAP.pro Ирина Доброхотова. Сейчас они все затаились в ожидании перетока покупателей с первичного рынка после завершения льготной ипотеки — и напрасно.