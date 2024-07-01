Уникальные шаттерсы для вашего интерьера: стиль и функциональность

Традиционное оформление оконных проемов включает в себя легкий тюль и густые занавески, которые не пропускают солнечный свет.
Однако, по словам эксперта из сетевого издания "БелНовости" Юлии Тычино, этот подход далеко не единственный.
Далее мы расскажем о альтернативе гардинам, которую рекомендует использовать всем, кто любит необычные решения.
Речь идет о ставнях. Но современные ставни не такие, как раньше, которые закрывали окна снаружи домов в деревнях — сейчас они стали частью интерьера и получили новое название — шаттерсы.
Шаттерсы изготавливаются из горизонтальных деревянных ламелей, окрашенных под оттенок дерева.
Иногда можно встретить и белые, и синие, и цветные варианты, хотя они встречаются не так часто.
Кстати, помимо необычного вида, у шаттерсов есть еще несколько преимуществ — например, они не собирают пыль и их легко чистить: достаточно пройтись влажной тряпкой по поверхности.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.