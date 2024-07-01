Уникальные шаттерсы для вашего интерьера: стиль и функциональность

Откройте новые возможности с шаттерсами для оконных проемов

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Традиционное оформление оконных проемов включает в себя легкий тюль и густые занавески, которые не пропускают солнечный свет.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Однако, по словам эксперта из сетевого издания "БелНовости" Юлии Тычино, этот подход далеко не единственный.

Далее мы расскажем о альтернативе гардинам, которую рекомендует использовать всем, кто любит необычные решения.

Речь идет о ставнях. Но современные ставни не такие, как раньше, которые закрывали окна снаружи домов в деревнях — сейчас они стали частью интерьера и получили новое название — шаттерсы.

Шаттерсы изготавливаются из горизонтальных деревянных ламелей, окрашенных под оттенок дерева.

Иногда можно встретить и белые, и синие, и цветные варианты, хотя они встречаются не так часто.

Кстати, помимо необычного вида, у шаттерсов есть еще несколько преимуществ — например, они не собирают пыль и их легко чистить: достаточно пройтись влажной тряпкой по поверхности.