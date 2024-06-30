Украшение маленького дачного участка: простые шаги к красоте и функциональности

Как сделать из небольшого дачного участка настоящий оазис уюта и красоты

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы владеете небольшим дачным участком и сомневаетесь, что его можно украсить, не стоит отчаиваться. Существует простое решение для вашей проблемы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Юлия Тычино, профессиональный дизайнер, поделилась своим советом: даже самый маленький участок можно превратить в настоящее произведение искусства.

Она рекомендует начать с приобретения семян вьющихся растений и каркасных решеток.

Установите кадки с решетками на стенах дома или веранды. Вырастив растения на этих решетках, вы сможете украсить беседку или скамейку.

Наиболее подходящие для быстрого роста вьющиеся однолетники, такие как душистый горошек, вьюнок или настурции.

Следуя этим простым советам, вы сможете порадовать себя и своих соседей красотой вашего дачного участка.