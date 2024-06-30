Идеальные оттенки для натяжных потолков: как выбрать цвет для каждой комнаты

Топ-5 популярных цветов натяжных потолков в 2024 году

2:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Современные натяжные потолки, благодаря передовому оборудованию, обладают великолепными эстетическими и качественными характеристиками.

Фото: ГЖИ МО is licensed under Public domain

Кроме того, современные натяжные потолки предлагают заказчикам широкий выбор оттенков. Как же выбрать цвет натяжного потолка и на что ориентироваться при выборе цвета для каждой комнаты?

Для спальни специалисты рекомендуют светлые пастельные тона, которые создадут спокойную и уютную атмосферу, отмечает Юлия Тычино.

Чаще всего выбирают белые ПВХ полотна матовой фактуры как альтернативу традиционной побелке или покраске. Это классический стиль.

Молодежи можно посоветовать цветные полотна, которые позволяют экспериментировать с комбинациями фактур, цветов, освещения и многоуровневой конструкции.

На кухне можно сделать двухцветный потолок для зонирования помещения на рабочую и обеденную зоны.

В столовой зоне подойдут теплые цвета: оранжевый, персиковый, желтый или красный. Для рабочей зоны лучше выбрать холодные оттенки: белый, серый, синий, зеленый и т. д.

Для ванной комнаты идеальны оттенки неба и моря: синие, голубые, аквамарин и бирюзовый. Подойдет также натяжной потолок с фотопечатью морской тематики.

Если у вас есть рабочий кабинет, для натяжного потолка подойдут зеленые или коричневые оттенки.

Коричневый цвет помогает сосредоточиться и повышает продуктивность, а зеленый успокаивает нервную систему и расслабляет глаза, уставшие от работы за компьютером.

В детской комнате потолок можно сделать ярким — дети лучше воспринимают насыщенные цвета, которые полезны для их развития.

В коридоре и прихожей, где вы проводите мало времени, можно сделать потолок с рисунком, фотопечатью или необычного цвета, а может даже с эффектом звездного неба. Это удивит гостей и порадует вас.

Если в комнате не хватает солнечного света, выбирайте теплые и сочные оттенки: оранжевый, терракотовый, персиковый, кофейный и т. п.

В жаркой и солнечной комнате лучше подойдут прохладные оттенки. К красным цветам натяжного потолка нужно подходить с осторожностью, так как они быстро утомляют и раздражают.

Если используете красный цвет, то лучше на глянцевом полотне, чтобы уменьшить негативное воздействие на психику.