Как грамотно подобрать подсветку для зеркала: модный тренд последнего времени

Как выбрать и установить идеальное освещение для зеркала в ванной комнате

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В последнее время стало популярным оснащать зеркало в ванной комнате подсветкой.

Фото: unsplash.com by drmakete lab, PDM

Этот прием действительно эффективен: он создает ощущение простора в помещении, а подсветка помогает лучше видеть свое отражение в зеркале.

Юлия Тычино, профессиональный дизайнер, поделилась рекомендациями по выбору подходящего освещения для таких случаев.

По мнению эксперта, многие ошибаются, выбирая неподходящие осветительные приборы или неправильно их устанавливают.

Важно учесть следующие аспекты: для начала следует предусмотреть возможность подключения бра через обычный выключатель на стене. Также необходимо продумать оптимальную высоту установки розетки.

Чтобы сделать отражение в зеркале наиболее приятным для глаз, рекомендуется использовать матовые лампочки на бра и светильнике. Это позволит направить свет на зеркало, а не прямо на вас.