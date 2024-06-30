Как грамотно подобрать подсветку для зеркала: модный тренд последнего времени

В последнее время стало популярным оснащать зеркало в ванной комнате подсветкой.
Этот прием действительно эффективен: он создает ощущение простора в помещении, а подсветка помогает лучше видеть свое отражение в зеркале.
Юлия Тычино, профессиональный дизайнер, поделилась рекомендациями по выбору подходящего освещения для таких случаев.
По мнению эксперта, многие ошибаются, выбирая неподходящие осветительные приборы или неправильно их устанавливают.
Важно учесть следующие аспекты: для начала следует предусмотреть возможность подключения бра через обычный выключатель на стене. Также необходимо продумать оптимальную высоту установки розетки.
Чтобы сделать отражение в зеркале наиболее приятным для глаз, рекомендуется использовать матовые лампочки на бра и светильнике. Это позволит направить свет на зеркало, а не прямо на вас.
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