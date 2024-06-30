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Какой материал для пола на кухне самый прочный? Эксперты поясняют

Как выбрать лучшие материалы для пола на кухню

3:55
Недвижимость

Готовясь к ремонту кухни, следует рассмотреть преимущества различных материалов: дерева, бетона, смолы, натурального камня и плитки. Какой из них самый прочный?

Как выбрать лучшие материалы для пола на кухню
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, CC BY-SA 3.0

Кухни называют сердцем дома, где проходит большая часть семейной жизни. Поэтому полы должны быть не только практичными, но и эстетичными.

Юлия Тычино советует выбирать материалы, устойчивые к воде, грязи, повреждениям и частому мытью. Они также должны выдерживать микроклиматические условия — влажность и температуру.

Выбор плитки для пола на кухне
Керамическая напольная плитка — классика жанра. Она выделяется высокой прочностью и низким водопоглощением. Чаще всего используются керамогранит и глазурованный керамогранит, которые устойчивы к загрязнениям. Клинкер и терракота обладают схожими свойствами, но более склонны к разрушению.

Укладка плитки сложна, а поверхность из нее холодная на ощупь и шумная в использовании.

Каменный пол на кухне
Натуральный камень, такой как гранит, сланец и травертин, не впитывает влагу и устойчив к истиранию. Однако травертин сложно содержать в чистоте из-за пористой структуры. Конгломераты, такие как гранит и кварц, также являются хорошим выбором. Не рекомендуется использовать известняк, песчаник и мрамор, так как они впитывают воду и обесцвечиваются при контакте с кислотами. Каменные полы требуют пропитки и полировки. Полы из камня также прохладные на ощупь и обычно имеют большие плитки с тонкими стыками.

Бетонный пол на кухне
Архитектурный бетон — отличный выбор для кухонь в стиле минимализма, модерн и лофт. Его можно укладывать в виде плит или бесшовной стяжки. Бетон нуждается в пропитке или защите лаком, что делает его устойчивым к воде и механическим повреждениям, хотя со временем могут появиться трещины и царапины. Укладка бетонного пола трудоемка и дорогостоящая.

Деревянный пол на кухне
Дерево придаст кухне стиль и характер. Однако это не самый популярный вариант из-за высокой стоимости, подверженности воздействию влаги и деформации, а также необходимости регулярного ухода. Для кухни лучше использовать твердые породы дерева, такие как бук, клен, дуб и ясень.

Панели для пола на кухне
Панели — интересный выбор благодаря доступной цене и простоте укладки. Деревянные панели не требуют шлифовки и не деформируются, но стыки не защищены от влаги и повреждений. Ламинированные панели устойчивы к загрязнениям и механическим повреждениям, легко укладываются и чистятся. Виниловые панели устойчивы к влаге и царапинам, но их укладка сложнее.

Пробковый пол на кухне
Пробковый пол — прочный и гибкий материал, который хорошо изолирует тепло и приглушает звуки. Однако он не подходит для системы напольного отопления и требует защиты полиуретановым лаком или виниловым покрытием.

ПВХ-полы для кухни
ПВХ — более дешевая альтернатива ламинату и винилу. Он легко укладывается, устойчив к загрязнениям и влаге.

Терраццо для пола на кухне
Terrazzo — искусственный камень, который представляет собой смесь цемента, заполнителя и пигментов. Современные терраццо доступны в различных цветах и узорах, могут укладываться в виде плит или стяжки.

Резиновый пол на кухне
Натуральный и синтетический каучук — интересное решение для кухонного пола. Он доступен в различных цветах, устойчив к царапинам и очень прочный.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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