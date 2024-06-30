Не храните это на открытых полках: какие предметы не должны находиться на полках

Три предмета, которые не стоит хранить на открытых полках

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие люди размещают на полках множество ненужных предметов. В результате интерьер теряет опрятный вид, а помещение лишается уюта.

Фото: flickr.com by Takashi(aes256), CC BY-SA 2.0

Существуют три вещи, которые часто оказываются на полках, хотя им там не место.

Эксперт сетевого издания "БелНовости" в области дизайна и интерьера Юлия Тычино назвала предметы, которые следует убрать с горизонтальных поверхностей шкафов.

Книги

Хотя книги кажутся подходящими для полок, они быстро покрываются пылью. Поэтому лучше хранить их за стеклом.

Фигурки

Вопреки распространённому мнению, такие предметы редко украшают интерьер и часто делают его безвкусным. К тому же, они также собирают пыль, поэтому лучше не оставлять их на открытых полках.

Мелкие вещи

Полки не должны превращаться в место для хранения мелких предметов, таких как USB-флешки, канцелярские принадлежности, небольшие игрушки и коробочки. Уберите их в закрытые шкафчики, чтобы освободить пространство и сделать помещение уютнее.