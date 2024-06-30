Не храните это на открытых полках: какие предметы не должны находиться на полках

Многие люди размещают на полках множество ненужных предметов. В результате интерьер теряет опрятный вид, а помещение лишается уюта.
Существуют три вещи, которые часто оказываются на полках, хотя им там не место.
Эксперт сетевого издания "БелНовости" в области дизайна и интерьера Юлия Тычино назвала предметы, которые следует убрать с горизонтальных поверхностей шкафов.
Книги
Хотя книги кажутся подходящими для полок, они быстро покрываются пылью. Поэтому лучше хранить их за стеклом.
Фигурки
Вопреки распространённому мнению, такие предметы редко украшают интерьер и часто делают его безвкусным. К тому же, они также собирают пыль, поэтому лучше не оставлять их на открытых полках.
Мелкие вещи
Полки не должны превращаться в место для хранения мелких предметов, таких как USB-флешки, канцелярские принадлежности, небольшие игрушки и коробочки. Уберите их в закрытые шкафчики, чтобы освободить пространство и сделать помещение уютнее.
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