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Идеальный коврик для прихожей: что нужно знать перед покупкой

Как выбрать коврик в прихожую

1:05
Недвижимость

Хотя коврик в прихожей может показаться незначительным элементом, его выбор требует серьезного подхода.

Как выбрать коврик в прихожую
Фото: English Wikipedia by GuateRob, CC BY 3.0

Эксперт сетевого издания "БелНовости" дизайнер Юлия Тычино дала несколько рекомендаций по выбору этого "аксессуара".

Во-первых, специалист рекомендует не экономить на покупке коврика. Лучше приобрести качественное, пусть и более дорогое изделие, которое прослужит долгое время.

Качественные коврики не только препятствуют проникновению грязи, но и эффективно защищают напольное покрытие от влаги и царапин.

Также важным фактором является длина ворса ковра. Несмотря на распространенное мнение, что коврики с длинным ворсом задерживают больше грязи, лучше выбрать изделия с коротким ворсом, так как их легче чистить.

Наконец, стоит уделить внимание расцветке ковра. Не следует выбирать слишком темные или слишком светлые ковры, так как на них сразу будет видна грязь. Вместо этого, в прихожую лучше постелить пестрый меланжевый коврик.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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