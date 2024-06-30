Как добавить воздуха в квартиру: минимализм в дизайне интерьера

Даже если вам достался шикарный апартамент, это не гарантирует, что он будет просторным и светлым.
Эксперт по дизайну Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости" объясняет, что причина дискомфорта часто кроется в загроможденности и недостатке воздуха.
Вот несколько советов, которые помогут визуально расширить пространство и сделать интерьер более уютным:
1. Используйте светлые оттенки. Белый цвет может визуально увеличить пространство, однако он может казаться скучным. Вместо него выберите молочные, айвори или шампань тонов, либо пастельные оттенки для стен и мебели.
2. Минимизируйте количество шкафов и полок. Избыток шкафов и стеллажей создает ощущение загроможденности. Рассмотрите возможность использовать одну компактную систему хранения, например, распашной шкаф до потолка, соответствующий цвету стен.
3. Избегайте ненужного хлама. Вместительные шкафы не должны быть переполнены бесполезными предметами. Освободите полки и шкафы от лишних вещей, чтобы интерьер выглядел светлым и ухоженным.
Такие изменения помогут создать в вашем доме ощущение света и простора, несмотря на его размеры.
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