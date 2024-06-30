Как добавить воздуха в квартиру: минимализм в дизайне интерьера

Как светлые оттенки могут преобразить ваш интерьер

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже если вам достался шикарный апартамент, это не гарантирует, что он будет просторным и светлым.

Фото: commons.wikimedia.org by George W. Bush Presidential Center, CC0

Эксперт по дизайну Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости" объясняет, что причина дискомфорта часто кроется в загроможденности и недостатке воздуха.

Вот несколько советов, которые помогут визуально расширить пространство и сделать интерьер более уютным:

1. Используйте светлые оттенки. Белый цвет может визуально увеличить пространство, однако он может казаться скучным. Вместо него выберите молочные, айвори или шампань тонов, либо пастельные оттенки для стен и мебели.

2. Минимизируйте количество шкафов и полок. Избыток шкафов и стеллажей создает ощущение загроможденности. Рассмотрите возможность использовать одну компактную систему хранения, например, распашной шкаф до потолка, соответствующий цвету стен.

3. Избегайте ненужного хлама. Вместительные шкафы не должны быть переполнены бесполезными предметами. Освободите полки и шкафы от лишних вещей, чтобы интерьер выглядел светлым и ухоженным.

Такие изменения помогут создать в вашем доме ощущение света и простора, несмотря на его размеры.