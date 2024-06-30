Как устранить пятна на обоях: советы от эксперта

Как устранить пятна на обоях

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Случайно оставленное пятно на обоях может испортить всё впечатление от свежевыполненного ремонта. Дизайнер Юлия Тычино, эксперт из сетевого издания "БелНовости", поделилась способами, как можно избежать этой проблемы.

Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln, CC BY-SA 2.0

Вспомните мультфильм "Простоквашино", где папа и мама Дяди Федора успешно прятали дыру в стене за картиной. Однако стоит учитывать, что репродукции часто ассоциируются с недоразвитым вкусом, а настоящие произведения искусства могут быть дорогими.

Простым решением этой проблемы может стать поход в канцелярский магазин, где продаются специальные объемные картинки для декорирования интерьера. Ещё один легкий способ — использовать бабочки. Речь идёт не о насекомых, а о самоклеящихся наклейках в виде бабочек, которые легко найти в магазинах канцтоваров.

Если нужно закрыть точечное пятно, можно самостоятельно сделать объемные бабочки из цветной или окрашенной гуашью бумаги.

Эти маленькие хитрости помогут избежать беспокойства о дырках от гвоздей или пятнах жира на бумажных обоях.