Исследование показало: как обстановка в доме влияет на ваше настроение и удачу

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Как создать уют и гармонию в доме с помощью фэншуй

2:02
Недвижимость

Как создать в доме уютную и благоприятную атмосферу, способствующую привлечению удачи?

Как создать уют и гармонию в доме с помощью фэншуй
Фото: commons.wikimedia.org by Fleshgrinder, CC0

Важную роль играет обстановка. Для достижения гармонии в жилом пространстве, которое не только красиво, но и комфортно, можно обратиться к основам фэншуй — древнего китайского учения. Это не имеет отношения к магии или мистике, как многие думают. Современные ученые подтверждают существование энергетических потоков и магнитных полей, а психологи доказали, что обстановка и цвета влияют на наше настроение и самочувствие.

Когда человек чувствует себя комфортно дома, он становится более активным, позитивным и открытым к новым возможностям, что способствует привлечению удачи.

Вот пять способов создать счастливую атмосферу в доме:

1. Поддерживайте входную дверь в идеальном состоянии
Это помогает привлечь положительную энергию. Рядом с дверью стоит разместить цветы и обеспечить хорошее освещение. Дверь сама по себе должна быть привлекательной и ухоженной.

2. Освободите коридор от лишних предметов
Коридор — это первое место, куда приходит энергия, поэтому важно избегать перегрузки обувью, одеждой и игрушками, чтобы обеспечить свободное движение энергии и сохранить хорошее настроение.

3. Избегайте расположения раковины и плиты напротив друг друга, так как вода и огонь считаются противоположными элементами.

4. Правильно расставьте мебель в гостиной, чтобы обеспечить свободное циркулирование энергии и удобство для всех членов семьи.

5. Создайте нейтральную атмосферу в спальне, используя спокойные цвета, чтобы способствовать спокойному сну и отдыху.

Дом отражает своих обитателей. Если вы стремитесь создать идеальное пространство, наполненное счастьем и радостью, обратите внимание на своё жилище.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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