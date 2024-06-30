Символ эпохи Лужкова в Москве вновь выставлен на продажу с большой скидкой

Росимущество снова продает скандальный ТЦ "Наутилус" в центре Москвы

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Москве снова собираются продать символ эпохи Лужкова — торговый центр "Наутилус", расположенный на Никольской улице в центре города. Росимущество вновь выставило это здание на торги с большой скидкой, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by RudolfSimon, CC BY-SA 3.0

На этот раз торговый центр оценили в 1,88 миллиарда рублей, что на 650 миллионов рублей меньше, чем годом ранее. Аукцион состоится 29 июля на площадке Российского аукционного дома.

Здание площадью 6,6 тысячи квадратных метров неоднократно подвергалось критике за внешний вид и влияние на архитектурный облик Лубянской площади. Проект комплекса был разработан архитектором Алексеем Воронцовым, который в то время также занимал должность заместителя председателя Москомархитектуры.