Почему квадратный журнальный столик может не подойти для вашей гостиной

Преимущества круглых и овальных журнальных столиков перед квадратными

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Квадратный журнальный столик может выглядеть очень стильно, особенно если его дизайн и материал соответствуют эстетике вашей комнаты.

Фото: unsplash.com by Drew Coffman, PDM

Однако его использование не всегда удобно, поскольку такую мебель сложно удачно разместить, сообщает ADVICE. NEWS.

Вот несколько причин, по которым вам, возможно, стоит выбрать журнальный столик другой формы.

Ограничения по пространству

В небольших гостиных или помещениях с ограниченным свободным пространством квадратный столик может создать ощущение тесноты и затруднить передвижение по комнате.

Такой столик затрудняет перемещение по комнате и создает впечатление беспорядка или тесноты.

Расстановка мебели

Симметричная форма квадратных журнальных столов может не сочетаться с существующей планировкой, особенно если в комнате преобладает прямоугольная или Г-образная мебель.

В таких случаях журнальный столик прямоугольной или овальной формы может лучше вписаться в расстановку мебели и создать более гармоничный визуальный баланс.

Острые углы

Квадратные журнальные столики часто имеют острые углы, что может представлять угрозу безопасности, особенно в домах с маленькими детьми или домашними животными.

Круглые или овальные столики с более сглаженными краями обычно считаются более безопасными, особенно в семейной обстановке.

Доступность

Если у вас много мест для сидения или вы часто принимаете гостей, квадратный столик может быть неудобен, так как люди будут вынуждены тянуться, чтобы достать до предметов на столе.