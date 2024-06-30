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Топ-5 способов украсить стены: от гобеленов до настенных часов

Как выбрать стильный декор для стен

1:46
Недвижимость

Чтобы интерьер выглядел стильным и гармоничным, важно не оставлять стены пустыми, так как это не добавит привлекательности квартире.

Как выбрать стильный декор для стен
Фото: Needpix.com by barskefranck (pixabay.com), CC0

Лучше рассмотреть несколько вариантов декора, которые можно назвать оптимальными.

Гобелены
В современных квартирах гобелены встречаются редко, хотя они выглядят впечатляюще, красиво и дорого. Лучше выбирать гобелены большого размера, так как они смотрятся наиболее стильно.

Картины
Картины — это классический вариант декора, который всегда уместен. Главное — подобрать такие картины, которые гармонируют с общим оформлением квартиры или создают эффектный акцент. Старайтесь избегать типовых интерьерных картин, не обладающих художественной ценностью. Также, по мнению эксперта сетевого издания "БелНовости" по вопросам дизайна Юлии Тычино, не стоит использовать репродукции в качестве настенного декора.

Красивые композиции на открытых полках
Открытые полки часто используются не для хранения, а для украшения, что является правильным решением. На таких полках можно разместить вазу, свечку, фото, цветок, красивые безделушки или другие предметы. Эти декоративные элементы добавят интерьеру завершённый вид.

Фото
Даже обычные фотографии могут стать прекрасным элементом декора, если их правильно оформить. Лучший выбор — крупные рамки без лишних украшений, которые добавят интерьеру строгости и элегантности.

Часы
Несмотря на повсеместное использование наручных часов, смартфонов и умных колонок, настенные часы остаются актуальными. Они делают пространство более эстетичным и привлекательным.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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