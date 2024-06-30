Как выбрать мебель для маленькой кухни: советы и рекомендации

Эксперты рассказали, как выбрать мебель для маленькой кухни

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Иногда выбрать мебель для маленькой кухни бывает непросто, и во многом это зависит от цвета гарнитура.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Эксперты не рекомендуют загружать небольшое помещение тёмной мебелью, так как это не самый практичный вариант для кухни. Вот несколько советов, как поступить в такой ситуации.

Совет первый

гарнитур должен быть выполнен без резких контрастов и крупного рисунка.

Совет второй

для стен лучше использовать холодный белый цвет, а для гарнитура подойдут кофейный или бордовый оттенки. Также можно рассмотреть комбинации молочного цвета с древесным, белого с графитным или с синим.

Совет третий

чтобы сделать помещение теплее и уютнее, стоит использовать коричневые оттенки в сочетании с серыми.

Совет четвертый

для маленькой кухни подойдут белый, бежевый, светло-серый, пастельно-голубой и фисташковый цвета, которые визуально увеличивают пространство.

Помните, что размер кухни определяется не квадратными метрами, а грамотно организованным пространством.