Как выбрать мебель для маленькой кухни: советы и рекомендации

Иногда выбрать мебель для маленькой кухни бывает непросто, и во многом это зависит от цвета гарнитура.
Эксперты не рекомендуют загружать небольшое помещение тёмной мебелью, так как это не самый практичный вариант для кухни. Вот несколько советов, как поступить в такой ситуации.
Совет первый
гарнитур должен быть выполнен без резких контрастов и крупного рисунка.
Совет второй
для стен лучше использовать холодный белый цвет, а для гарнитура подойдут кофейный или бордовый оттенки. Также можно рассмотреть комбинации молочного цвета с древесным, белого с графитным или с синим.
Совет третий
чтобы сделать помещение теплее и уютнее, стоит использовать коричневые оттенки в сочетании с серыми.
Совет четвертый
для маленькой кухни подойдут белый, бежевый, светло-серый, пастельно-голубой и фисташковый цвета, которые визуально увеличивают пространство.
Помните, что размер кухни определяется не квадратными метрами, а грамотно организованным пространством.
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